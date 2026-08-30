الرئيس إلهام علييف يبعث برسالة تهنئة إلى رئيس قيرغيزستان

باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برسالة تهنئة إلى رئيس جمهورية قيرغيزستان صادر جباروف بمناسبة الذكرى الـ35 لاستقلال بلده.

وأعرب رئيس الدولة في الرسالة عن ارتياحه من ارتقاء العلاقات بين البلدين إلى مستوى التحالف، مؤكداً أن زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها قيرغيزستان أرست دعائم مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الثنائية.

كما أعرب الرئيس علييف عن ثقته في مواصلة تعزيز التعاون خدمة لمصالح الشعبين.