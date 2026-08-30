رئيس وزراء أذربيجان يهنئ نظيره الكازاخستاني

باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

بعث رئيس مجلس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف في 31 أغسطس الجاري برسالة تهنئة إلى أولجاس بيكتينوف بمناسبة إعادة تعيينه رئيساً لوزراء جمهورية كازاخستان.

وأكد أسدوف في الرسالة على المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تعكس الإرادة المشتركة للشعبين الشقيقين فيما أعرب عن ثقته في مواصلة تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والطاقة.