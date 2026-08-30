إنهاء خدمات مدرب منتخب أذربيجان لكرة الصالات خاص

باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

انفصل الاتحاد الأذربيجاني لكرة الصالات عن مدرب المنتخب الوطني الروسي يفكيني كوكسيفيتش.

وتقرر عدم تجديد العقد المنتهي مع المدرب الروسي، إلى جانب إنهاء مهامه التدريبية في نادي أراز نخجوان.