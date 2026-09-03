وزير خارجية أذربيجان يناقش مع نظيره الليتواني العلاقات الثنائية ورئاسة الاتحاد الأوروبي والسلام في جنوب القوقاز

باكو، 3 سبتمبر، (أذرتاج)

ناقش وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف في الثالث من سبتمبر في محادثة هاتفية مع وزير خارجية ليتوانيا كيستوتيس بودريس واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، مؤكدين أهمية استمرار الحوار السياسي وتوسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الخارجية الأذربيجانية في بيان إن الطرفين تطرقا إلى تعزيز الشراكة عبر المنصات متعددة الأطراف، حيث أطلع الوزير بودريس الوزير بايراموف على استعدادات ليتوانيا لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2027، مع تبادل الآراء بشأن العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة.

كما استعرض الوزيران قضايا الأمن الإقليمي والوضع الراهن في جنوب القوقاز والجهود المبذولة لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة.