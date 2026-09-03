"توران" تواجه ناديا يونانيا في بطولة دولية

باكو، 3 سبتمبر، (أذرتاج)

ستشارك فريق "توران" الاذربيجاني للكرة الطائرة للسيدات في بطولة ستقام في اليونان خلال شهر سبتمبر الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس النادي الطاووسي حسن زينالوف أشار إلى أن البطولة ستقام في العاصمة أثينا قائلا "سيكون من بين منافسينا هنالك فريق "ASP Tetis" الذي ينافس في الدوري الممتاز اليوناني".

يُذكر أنه كان قد أعلن في وقت سابق أن فريق "توران" بطل الدوري في الموسم الماضي سيجري معسكرا إعداديا في مدينة ميلانو الإيطالية خلال الشهر الجاري. وسيتوجه الفريق إلى اليونان عقب انتهاء معسكره الإعدادي هناك.