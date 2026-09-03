الرئيس إلهام علييف يهنئ حاكمي سان مارينو بمناسبة العيد الوطني

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى الحاكمين القائدين لجمهورية سان مارينو أليتشي مينا وفلاديميرو سيلفا وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

وعبر الرئيس علييف في البرقية، باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني، عن خالص تهانيه وأطيب أمنياته للحاكمين القائدين ولشعب سان مارينو كافة.

وأعرب عن تمنياته لهما بتمام الصحة والسعادة والتوفيق في مهامهما السامية ولشعب سان مارينو بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.