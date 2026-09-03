المدير الرياضي لنادي صباح: سنقاتل حتى النهاية في دوري أبطال أوروبا

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

قيم المدير الرياضي لنادي صباح لكرة القدم إيغور بونوماريوف في تصريح لوكالة أذرتاج نتائج قرعة المرحلة الرئيسية لدوري أبطال أوروبا وفرص الفريق الذي يتأهل للبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وأكد بونوماريوف أن وقوع الفريق في مجموعة تضم أقوى الأندية الأوروبية يشكل فرصة لاكتساب خبرة كبيرة، مشدداً على أن النادي سيقاتل حتى النهاية.

كما أشار إلى أهمية مشاركة فريق الشباب تحت 19 عاماً في دوري الشباب كحافز قوي لتطوير الكوادر الشابة.

يذكر أن صباح سيستضيف على أرضه أندية برشلونة وبوروسيا دورتموند ونابولي وسلافيا براغ، بينما يلتقي خارج ملعبه أرسنال ومانشستر يونايتد وفياريال وفيكينغ، حيث يخوض بطل أذربيجان مباراته الأولى في 10 سبتمبر ضد مانشستر يونايتد في إنجلترا.