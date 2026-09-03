وزير خارجية أذربيجان يبحث أجندة التعاون والتحديات الأمنية مع رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

بحث وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف مع رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بيري جوان بونس سانبيترو خلال زيارته باكو أجندة التعاون الثنائي والتحديات الأمنية والمسار السلمي بين أذربيجان وأرمينيا، إضافة إلى الملفات الإنسانية للمرحلة ما بعد النزاع والمتعلقة بتهديد الألغام وكشف مصير نحو أربعة آلاف مفقود أذربيجاني.

كما أطلع الوزير بايراموف الضيف على مساهمة أذربيجان في أمن الطاقة الأوروبي وتطوير ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط وفتح المواصلات الإقليمية وتوسيع التعاون مع بلاد آسيا الوسطى وتحوله إلى صيغة سي6.