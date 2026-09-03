الكشف عن حكام الجولة الرابعة من الدوري الأذربيجاني الممتاز لكرة القدم

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

أعلنت رابطة الدوري المحترف الأذربيجاني عن تعيينات الحكام لمباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لموسم 2026/2027 التي تُقام في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر.

وسيتولى إدارة المواجهات كحكام ساحة كل من رؤوف جباروف لمباراة غابالا وإيميشلي ووقار حسنلي للقاء كبز الكنجوي وشاماخي وانقلاب محمدوف لمواجهة صباح الأبشروني وزيره الباكوي.

كما يدير عليار أقايف مباراة نفطجي الباكوي وشفاء الباكوي وكامران بك رحيموف لقاء توران طاووس وسومقايت وجاود جليلوف مواجهة قراباغ الأغدامي وأراز نخجوان، مع تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في جميع المباريات.