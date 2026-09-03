رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تلتقي المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

التقت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا خلال زيارة العمل التي تقوم بها سويسرا.

واستُعرض خلال اللقاء مرور 35 عاماً على انضمام أذربيجان إلى الأمم المتحدة العام المقبل، مع الإشادة بالمساهمات الكبيرة التي قدمها البلد لأنشطة المنظمة الدولية.

وأشارت غفاروفا إلى دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العمل متعدد الأطراف، مستعرضةً نشاط الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز والتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.

كما تبادل الجانبان الآراء حول أهمية تطوير العلاقات بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي ودور البرلمانات في تعزيز الحكم الديمقراطي.