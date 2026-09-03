رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني: شمولية البرلمانات تقاس بتكافؤ الفرص في اتخاذ القرارات
باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج
أكدت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا في كلمة لها خلال لقائها رؤساء وممثلي السلك الدبلوماسي في جنيف ضمن زيارتها سويسرا أن الشمولية الحقيقية للبرلمانات لا تقتصر على تمثيل الفئات المختلفة فحسب، بل وتتطلب ضمان مشاركة متكافئة في عملية اتخاذ القرار والتأثير فيه أيضا.
وأوضحت غفاروفا أن الحق في التنمية يشكل جزءاً أساسياً من الحوكمة الشاملة والعادلة، مشددة على حق كل بلد في تحديد مساره التنموي وفقاً لأولوياتها الوطنية.
وأضافت أن البرلمانات تسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النظام الدولي العادل من خلال التشريع والرقابة على الميزانية والتعاون البرلماني المتكافئ.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
رئيس شركة أذر إينيرجي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة يونيفيرسال إينيرجي الصينية
- 03.09.2026 [21:16]
الكشف عن حكام الجولة الرابعة من الدوري الأذربيجاني الممتاز لكرة القدم
- 03.09.2026 [18:12]
سفير باكستان: هدفنا تحويل علاقاتنا السياسية القوية إلى تعاون اقتصادي حقيقي
- 03.09.2026 [17:35]
تدفق جديد للوحل والغرين في قرية لازا بولاية قوصار دون تسجيل أضرار
- 03.09.2026 [16:25]
المدير الرياضي لنادي صباح: سنقاتل حتى النهاية في دوري أبطال أوروبا
- 03.09.2026 [15:39]
الرئيس إلهام علييف يهنئ حاكمي سان مارينو بمناسبة العيد الوطني
- 03.09.2026 [13:48]
"توران" تواجه ناديا يونانيا في بطولة دولية
- 03.09.2026 [13:00]
مرور شحنة ترانزيت جديدة إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان
- 03.09.2026 [11:48]
المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام يواصل اعماله
- 03.09.2026 [11:00]
انخفاض سعر برميل النفط
- 03.09.2026 [10:51]
ارتفاع أسعار الذهب والفضة
- 03.09.2026 [10:42]
برميل من "آذري لايت" يباع 101.96 دولار
- 03.09.2026 [10:40]
رئيسة المجلس الوطني تصل إلى سويسرا في زيارة عمل
- 02.09.2026 [19:45]
الخبير الصحفي التركي يحلل دور أذربيجان كمركز إستراتيجي ولتكامل العالم التركي
- 02.09.2026 [17:49]
مؤتمر إزالة الألغام الدولي الرابع في باكو يواصل أعماله بلقاءات حوارية
- 02.09.2026 [17:05]
نادي صباح الأذربيجاني يستعير لاعب الوسط البرازيلي من زينيت الروسي
- 02.09.2026 [16:39]
توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة اناما ومركز آرماك
- 02.09.2026 [15:48]
الرئيس إلهام علييف يستقبل المنسق المقيم الجديد للأمم المتحدة في أذربيجان
- 02.09.2026 [15:20]
رئيسة المجلس الوطني تلتقي رئيس وزراء الكاميرون في بلغراد
- 02.09.2026 [14:00]
السيطرة على حريق وانفجار في مستودع للذخيرة بولاية جورانبوي دون وقوع إصابات
- 02.09.2026 [13:18]
انطلاق المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام في باكو
- 02.09.2026 [12:45]
تسجيل زلزال في شاماخي
- 02.09.2026 [12:00]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 02.09.2026 [11:04]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 02.09.2026 [10:51]
برميل من "آذري لايت" يباع 97.6 دولارا
- 02.09.2026 [10:46]
بحث فرص تطبيق أساليب مبتكرة في مجال إزالة الألغام بين أذربيجان وكينيا
- 01.09.2026 [21:02]
الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته قيرغيزستان
- 01.09.2026 [19:21]
رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تلتقي رئيس الصومال
- 01.09.2026 [19:13]
المدعي العام الصيني يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
- 01.09.2026 [18:05]
وزير الداخلية التركي في زيارة جورجيا
- 01.09.2026 [18:04]
توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سوكار والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري
- 01.09.2026 [18:01]
إيرادات تصدير شركة "أذر ألمنيوم" ترتفع بنسبة 46 في المائة تقريبا
- 01.09.2026 [17:58]
رئيس أوزبكستان يقترح إعداد الرؤية المفاهيمية "منظمة شنغهاي للتعاون 2040"
- 01.09.2026 [17:24]
قيرغيزستان تسلّم رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون إلى باكستان
- 01.09.2026 [17:14]
رئيس طاجيكستان: منظمة شنغهاي للتعاون تجمع القيم المشتركة للتفاعل البنّاء
- 01.09.2026 [16:14]
الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في اجتماع صيغة منظمة شانغهاي للتعاون بلس محدث
- 01.09.2026 [15:16]
الرئيس إلهام علييف يؤكد أن القوقاز الجنوبي يتحول إلى منطقة سلام
- 01.09.2026 [14:41]
نتائج الجولة الثالثة بدوري الممتاز لكرة القدم
- 01.09.2026 [12:37]