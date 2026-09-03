رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني: شمولية البرلمانات تقاس بتكافؤ الفرص في اتخاذ القرارات

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

أكدت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا في كلمة لها خلال لقائها رؤساء وممثلي السلك الدبلوماسي في جنيف ضمن زيارتها سويسرا أن الشمولية الحقيقية للبرلمانات لا تقتصر على تمثيل الفئات المختلفة فحسب، بل وتتطلب ضمان مشاركة متكافئة في عملية اتخاذ القرار والتأثير فيه أيضا.

وأوضحت غفاروفا أن الحق في التنمية يشكل جزءاً أساسياً من الحوكمة الشاملة والعادلة، مشددة على حق كل بلد في تحديد مساره التنموي وفقاً لأولوياتها الوطنية.

وأضافت أن البرلمانات تسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النظام الدولي العادل من خلال التشريع والرقابة على الميزانية والتعاون البرلماني المتكافئ.