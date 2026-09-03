رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يجري لقاءات في المجلس الوطني الأذربيجاني

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

قام رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بيري جوان بونس سانبيترو في 3 سبتمبر بزيارة المجلس الوطني الأذربيجاني، حيث التقى رئيس لجنة العلاقات الدولية والروابط البرلمانية صمد سيدوف وأعضاء الوفد الأذربيجاني في الجمعية البرلمانية للمنظمة.

وتطرق سيدوف خلال اللقاء إلى التعاون مع المنظمة وتعزيز أجواء السلام وبناء الثقة في المنطقة، مبرزاً دور أذربيجان النموذجي في تعزيز الاستقرار.

ومن جانبه، أشاد رئيس الجمعية البرلمانية سانبيترو بالأهمية الجيوإستراتيجية لأذربيجان ودورها كمورد موثوق للغاز ومركز لوجستي لأوروبا، مؤكداً أن البلد قدم نموذجاً فريداً في إرساء السلام مع أرمينيا.

كما أطلع أعضاء الوفد الأذربيجاني قايا محمدوف وأزاي قولييف وسفينج فتح علييفا وتورال كنجلييف الضيفَ على الواقع الجيوسياسي الجديد في جنوب القوقاز ومحادثات السلام الثنائية ومشاريع النقل الإقليمية، فضلاً عن الخطر الجسيم للألغام في الأراضي المحررة.

واختتم رئيس الجمعية البرلمانية بالإشادة بجهود بناء السلام الإقليمي، مشدداً على أهمية تكيف المنظمة مع الوقائع الجديدة لدعم السلام المستدام.