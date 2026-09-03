"يرة الباكوي يتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

عزز نادي زيرة الباكوي لكرة القدم صفوفه بلاعب جديد، حيث أعلن المكتب الإعلامي للنادي التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي تاليسون موريرا ريس قادماً من نادي شافيش البرتغالي.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً والمُلقب بـ "كتاتاو" على عقد يمتد لثلاثة أعوام مع فريق العاصمة.