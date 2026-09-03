انعقاد طاولة مستديرة بباكو حول العلاقات بين أذربيجان وأوروبا

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

تستضيف باكو طاولة مستديرة بعنوان "العلاقات الأذربيجانية الأوروبية: تقييم الخبرة التاريخية وآفاق التعاون المستقبلي" بتنظيم مشترك بين مركز تحليل العلاقات الدولية ومؤسسة "لينكس أوروبا".

وتهدف الطاولة المستديرة إلى مناقشة الوضع الحالي للعلاقات بين الجانبين وآفاق تطويرها واستعراض فرص تعزيز التعاون الأعمق والأكثر فاعلية في المستقبل.

هذا وإن مركز تحليل العلاقات الدولية سبق له تنظيم مؤتمرات لمراكز الفكر التابعة لمنظمة الدول التركية ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا سيكا، فضلاً عن منتديات الفكر المشتركة بين أذربيجان وكل من الولايات المتحدة وتركيا.