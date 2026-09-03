مدير مؤسسة "لينكس أوروبا": حان الوقت للدخول في مرحلة جديدة من العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

أكد مدير مؤسسة "لينكس أوروبا" دينيس ساموت في كلمة له خلال طاولة مستديرة بباكو أن عودة قراباغ إلى أذربيجان وظهور آفاق السلام مع أرمينيا يمثلان بداية حقبة جديدة في جنوب القوقاز والعلاقات مع أوروبا.

وأوضح ساموت أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان عانت لسنوات من غياب الحوار الكافي والمواقف غير المحايدة لبعض الجهات الأوروبية، الأمر الذي أدى إلى تشكل مفاهيم خاطئة لدى الطرفين.

وأضاف رئيس المؤسسة أنه قد حان الوقت لتقييم الفرص المتاحة والانتقال إلى مرحلة جديدة قائمة على التفاهم المتبادل والثقة والحوار البناء.