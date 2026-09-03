رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية: المشهد الجيوسياسي في جنوب القوقاز شهد تغيراً كبيراً

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

أكد رئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية فريد شفيعيف خلال طاولة مستديرة بباكو أن المشهد الجيوسياسي في جنوب القوقاز تغير بتغير ملحوظ عقب تجاوز النزاع بين أذربيجان وأرمينيا.

وحذر شفيعيف من وجود قوى داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه تسعى لعرقلة عملية السلام عبر شبكات ضغط إعلامية ومؤسسية تحت شعارات إنسانية، رغم إعراب قيادتي البلدين مراراً عن نيتهما تحقيق السلام الدائم.

كما أشار إلى تزايد أهمية الممر الأوسط ومسارات النقل الآمنة في ظل النزاعات المحتدمة على حدود المنطقة الشمالية والجنوبية، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان وبلدان آسيا الوسطى في هذا المجال.