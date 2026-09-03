السفير للمهام الخاصة: جنوب القوقاز تجاوز النزاع وأجندة السلام هي المتصدرة حالياً
باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج
أكد السفير في المهام الخاصة بوزارة الخارجية الأذربيجانية إيلشاد إسكندروف في كلمته خلال طاولة مستديرة بباكو أن منطقة جنوب القوقاز لم تعد تشهد نزاعاً وأن أجندة السلام هي التي تتصدر المشهد مدعومة بإرادة سياسية من قيادتي البلدين وتعزيز الاتصالات بين منظمات المجتمع المدني واستعادة الروابط الاقتصادية وخطوط النقل.
وأشار السفير إسكندروف في الوقت ذاته إلى وجود تحديات ومحاولات متعمدة لعرقلة عملية السلام، تأتي أحياناً تحت غطاء أو "ثوب أوروبي".
وشبّه إسكندروف هذه المحاولات بالخطيرة، مشدداً على ضرورة تقييمها بدقة ومنع إيجاد عقبات جديدة أمام مسار السلام.
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