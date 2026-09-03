رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان: أذربيجان شريك موثوق للاتحاد الأوروبي في مجالي الطاقة والتجارة
باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج
أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان ماريانا كويوندزيتش في كلمة لها خلال طاولة مستديرة بباكو بعنوان "العلاقات الأذربيجانية الأوروبية: تقييم الخبرة التاريخية وآفاق التعاون المستقبلي" أن أذربيجان أصبحت شريكاً مهماً وموثوقاً للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، معربة عن اعتزاز الاتحاد بكونه أحد أكبر الشركاء التجاريين لأذربيجان.
وأوضحت كويوندزيتش أن تكثيف الزيارات المتبادلة في السنوات الأخيرة يعكس عدم اقتصار العلاقات على قطاع الطاقة فحسب، بل وتطورها الديناميكي والمتواصل في مجالات متعددة أيضا.
وأشارت الممثلة الأوروبية إلى وجود فرص جديدة لتوسيع التعاون المستقبلي في مجالات الطاقة والتجارة والنقل، مؤكدة على أهمية الاستفادة الفعالة من الإمكانات المتاحة لتعزيز الشراكة القائمة على المصالح المشتركة.
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