مهاجم منتخب أذربيجان يتفق مع نادي بوكوفينا الأوكراني خاص

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

اتفق مهاجم منتخب أذربيجان لكرة القدم رينات داداشوف البالغ من العمر 27 عاماً مع نادي بوكوفينا الناشط في الدوري الأوكراني الممتاز للانضمام إلى صفوفه.

ومن المقرر أن يوقع المهاجم الخبير على عقده الرسمي مع الفريق الجديد خلال اليومين القادمين.

وسيعزز اللاعب الذي يحمل صفة الانتقال الحر عقب رحيله عن نادي موتور البولندي، خط هجوم نادي مدينة تشيرنيفتسي الذي يحتل حالياً المركز الثامن في جدول الترتيب.