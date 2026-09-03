المدير الفني لمنتخب أذربيجان لكرة القدم: نواصل متابعة اللاعبين المرشحين للمنتخب الوطني ميدانياً
باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج
أكد المدير الفني لمنتخب أذربيجان لكرة القدم أيخان عباسوف في تصريح لوكالة أذرتاج أن الجهاز الفني يواصل متابعة اللاعبين المرشحين للمنتخب ميدانياً سواء الناشطين في الدوري المحلي أو المحترفين في الخارج بمن فيهم تورال بايراموف في تركيا ولاعبي ناديي قراباغ وصباح في المسابقات الأوروبية.
وأعرب المدرب العام عن رضاه عن تطور خط الهجوم بوجود رينات داداشوف وماهر إمريلي وموسى قربانلي، مشدداً على أهمية منح الثقة للشباب في الأندية لدعم المنتخبات الوطنية.
هذا وإن منتخب أذربيجان يخوض مواجهات دوري الأمم الأوروبية أمام ليتوانيا خارج أرضه في 27 سبتمبر وليختنشتاين وليتوانيا على أرضه يومي 1 و4 أكتوبر المقبلين.
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