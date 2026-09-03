قائد فريق "إليت بولو كلوب": أكملنا استعداداتنا لبطولة بولو الشاطئ بخيول خاصة استُوردت من الأرجنتين
باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج
أكد قائد فريق "إليت بولو كلوب" إيلتشين جماللي في تصريحات صحفية عقب التدريبات المفتوحة بمركز بناء للفروسية والاستجمام أن التحضيرات لبطولة بولو الشاطئ القادمة تسير على أعلى مستوى وأن فريقه يعد النادي المرشح للفوز.
وأوضح جماللي أن الفريق سيشارك بخيول أرجنتينية عالية التحمل جرى استيرادها وتدريبها خصيصاً للتكيف مع الملاعب الرملية، مشدداً على جاهزيتهم التامة لمواجهة منافسين أقوياء مثل نادي "سانت موريتز" السويسري ونادي "موسكو" الروسي وتحقيق أهدافهم الكبرى.
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