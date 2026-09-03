لاعب الباراتايكوندو الأذربيجاني يفوز بالمدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى بكوريا

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

توّج لاعب الباراتايكوندو الأذربيجاني صابر زينالوف بالمدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت في مدينة موجو بجمهورية كوريا.

وقالت الجنة البارالمبية الوطنية في بيان إن زينالوف تغلب في فئة ك44 لوزن 58 كغم على الياباني ميتسويا تاناكا في ربع النهائي، ثم تجاوز التايواني شيانغ وين في النصف النهائي ليبلغ المباراة النهائية. وحسم الرياضي الأذربيجاني المواجهة الحاسمة لصالحه على البرازيلي غوستافو روبيلي ليعتلي منصة التتويج محرزاً المركز الأول.