مناقشة تطوير العلاقات الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان

باكو، 4 سبتمبر، (أذرتاج)

أجرى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف في الرابع من سبتمبر محادثة هاتفية مع وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبردي.

وقدم الوزير بايراموف تهانيه الخالصة لنظيره بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

وناقش الطرفان جدول الأعمال الحالية للعلاقات الإستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان والوضع الراهن للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وآفاق تطوير الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير بايراموف عن ارتياحه من التطور الديناميكي للعلاقات الأذربيجانية الكازاخستانية القائمة على مبادئ الصداقة والأخوة والثقة المتبادلة والتضامن.

وشهدت المحادثة التأكيد على أهمية توسيع العلاقات الثنائية في كافة القطاعات وإثرائها بمضمون جديد، مع الإشادة بالتعاون الفعال والدعم المتبادل في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن تبادل الآراء حول عدد من الشؤون الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.