صاحبة غفاروفا: الدبلوماسية البرلمانية تسهم إسهاما مهما في الحوار والتعاون بين الدول

باكو، 4 سبتمبر، (أذرتاج)

قالت رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبة غفاروفا خلال كلماتها في جامعة جنيف ضمن زيارتها الرسمية إلى الاتحاد السويسري أن التعاون البرلماني بين الدولتين يسهم في بناء الثقة بينهما. ويمكن للبرلمانيين توسيع فرص التعاون من خلال تبادل الخبرات ومناقشة سبل حل المشكلات التي تواجهها مختلف الدول والاستفادة من تجارب بعضهم البعض، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للمجلس الوطني.

كما اضافت ان الدبلوماسية البرلمانية تسهم إسهاما مهما في استمرار الحوار والتعاون بين الدول حتى في حال وجود خلافات في وجهات النظر بينها. وأشارت إلى أن البرلمانيين يمكنهم، من خلال تبادل الخبرات والتعلم من بعضهم البعض، إزالة سوء الفهم وبناء الثقة المتبادلة. ويكتسب هذا التعاون أهمية كبيرة ليس فقط في العلاقات الثنائية، بل على المنصات الإقليمية والعالمية أيضا.

وأوضحت أن ضمان السلام المستدام يتطلب إلى جانب الاتفاقات السياسية، ضمان أمن الناس وتوفير الفرص لهم وتحقيق الرفاه الاجتماعي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة. وقالت إن الدبلوماسية البرلمانية تتيح فرصا للحوار والحوار بدوره يهيئ الظروف لتعزيز السلام. ويعد التعاون الدولي بين البرلمانات من الأدوات المهمة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.