5 لاعبين اذربيجانيين للتايكواندو يشاركين في سويسرا

باكو، 4 سبتمبر، (أذرتاج)

سيشارك المنتخب الوطني الأذربيجاني للتايكواندو في بطولة "Swiss Open" الدولية التي ستقام في 6 سبتمبر بمدينة سانت غالن السويسرية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اتحاد التايكواندو أن أذربيجان سيمثلها في البطولة كل من خضر محمدوف (وزن 54 كيلوغراما) وفؤاد محرملي (63 كيلوغراما) وجواد أغاييف (74 كيلوغراما) وطالح سليمانوف (87 كيلوغراما) وميناية أكبروا (46 كيلوغراما).

وغادر الرياضيون اليوم إلى مدينة سانت غالن تحت إشراف مدربي المنتخب الوطني أيخان تاغيزاده وفريدة عزيزوفا.