انطلاق بطولة "آيرون مان 70.3" للترايثلون في باكو بمشاركة 62 بلدا

باكو ، 5 سبتمبر، أذرتاج

انطلقت في العاصمة باكو بطولة "آيرون مان 70.3" للترايثلون بمشاركة أكثر من 1500 رياضي يمثلون 62 بلدا، من بينهم 123 مكرماً يمثلون أذربيجان وذلك بتنظيم مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأذربيجاني للترايثلون وشركة تشغيل حلبة مدينة باكو.

ويتنافس المشاركون عبر 13 فئة عمرية في مراحل السباحة لمسافة 9ر1 كم وركوب الدراجات لمسافة 90 كم والركض لمسافة 1ر21 كم، إضافة إلى مسابقة التتابع التي تشهد مشاركة 47 فريقاً.

ويتأهل أفضل 25 رياضياً ورياضية في البطولة مباشرة إلى بطولة العالم لـ "آيرون مان 70.3" المقرر عقدها عام 2027 في الولايات المتحدة الأمريكية.