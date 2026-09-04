أذربيجان تشارك في "قمة إسطنبول لتمويل المناخ"

باكو ، 5 سبتمبر، أذرتاج

شهدت مدينة إسطنبول انعقاد "قمة إسطنبول لتمويل المناخ" في إطار رئاسة تركيا لمؤتمر الكوب31 بمشاركة ممثل الرئيس الأذربيجاني لشؤون المناخ مختار باباييف ونائب وزير الخارجية يالتشين رفيعيف كعضوين في المجلس الاستشاري للرئاسة التركية.

وذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن القمة جمعت ممثلي المؤسسات الحكومية والبنوك التنموية والمؤسسات المالية الدولية لبحث تمويل المناخ واستعدادات الكوب31.

واستعرض الوفد الأذربيجاني خلال الجلسات نتائج مؤتمر الكوب29 التاريخية وفي مقدمتها "هدف باكو المالي" لتوفير 3ر1 تريليون دولار للدول النامية حتى عام 2035، إضافة إلى مخرجات المنتدى الحضري العالمي الـ13 في باكو.