وزير الشباب والرياضة: استضافة باكو بطولة "آيرون مان" لأول مرة تشكل عيداً رياضياً جديداً في أذربيجان

باكو ، 5 سبتمبر، أذرتاج

وصف وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني فريد غائبوف في تصريحات صحفية استضافة باكو بطولة "آيرون مان 70.3" للترايثلون بالعيد الرياضي الجديد، مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية الكبرى يأتي في إطار اختيار باكو عاصمة للرياضة العالمية.

وأعرب الوزير غائبوف عن سعادته بمشاركة أكثر من 100 رياضي أذربيجاني ضمن أكثر من 1000 مشارك يمثلون أكثر من 60 بلدا، مؤكداً أن شعبية هذه الرياضة تشهد نمواً متزايداً في البلد.

وأوضح غائبوف أن تنظيم هذه البطولات يدعم استراتيجية الوزارة الهادفة إلى جعل الرياضة نمط حياة لكل مواطن.