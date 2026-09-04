الكرواتي جوكيتش يفوز بالمركز الأول في بطولة "آيرون مان 70.3" في باكو

باكو ، 5 سبتمبر، أذرتاج

أحرز الرياضي الكرواتي ماتي جوكيتش المركز الأول في بطولة "آيرون مان 70.3" للترايثلون المقامة في باكو، بعد إتمامه السباق البالغ طوله 113 كم في زمن قدره 4 ساعات ودقيقة واحدة و20 ثانية.

وتشهد البطولة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد الأذربيجاني للترايثلون وشركة تشغيل حلبة مدينة باكو، مشاركة أكثر من 1500 رياضي من 62 بلدا، حيث سيتأهل أفضل 25 متسابقاً إلى بطولة العالم المقرر عقدها عام 2027 في الولايات المتحدة الأمريكية.