سفير طاجيكستان: العلاقات مع أذربيجان بلغت مستويات عالية
باكو ، 5 سبتمبر، أذرتاج
أكد سفير طاجيكستان لدى أذربيجان إلهام عبد الرحمن في تصريحات صحفية أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً متنامياً ووصلت إلى مستوى عالٍ بفضل الإرادة السياسية والجهود المشتركة للرئيس إمام علي رحمن والرئيس إلهام علييف.
وأبرز السفير عبد الرحمن التعاون الوثيق بين باكو ودوشنبه في المحافل الدولية والمجالات الثقافية والدبلوماسية، مشيراً إلى أن الزيارات المتبادلة على مستوى القائدين خلال الأعوام الثلاثة الماضية أعطت دفعة قوية لهذه الشراكة.
وأوضح السفير الطاجيكستاني أن هناك أربع رحلات جوية مباشرة أسبوعياً بين العاصمتين تشهد إقبالاً كبيراً، كاشفاً عن خطط لزيادة عدد الرحلات الجوية في المستقبل القريب لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز التبادل السياحي والشعبي.
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