صباح يخوض مواجهات دوري أبطال أوروبا على ملعب باكو الأولمبي

باكو ، 5 سبتمبر، أذرتاج

استقر نادي صباح لكرة القدم بطل أذربيجان، على خوض مبارياته المباشرة على أرضه في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب باكو الأولمبي.

وجاء في بوابة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن النادي الأذربيجاني الذي يتأهل لهذه المرحلة للمرة الأولى في تاريخه يستضيف أندية برشلونة وبوروسيا دورتموند ونابولي وسلافيا براغ، بينما يحل ضيفاً على أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وفياريال وفيكينج.

هذا وإن نادي صباح يستهل مشواره القاري بمواجهة مانشستر يونايتد في إنجلترا يوم 10 سبتمبر الجاري.