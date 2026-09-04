باكو تستضيف أسبوع المناخ الرابع للأمم المتحدة و أسبوع باكو للعمل المناخي

باكو ، 5 سبتمبر، أذرتاج

تستضيف العاصمة باكو بتنظيم من وزارة الخارجية الأذربيجانية أسبوع المناخ الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بالتزامن مع أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 ذلك في الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر.

وأفادت وزارة الخارجية أن الفعاليات ستركز على التنفيذ العملي للقرارات المناخية وتعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المناخية تمهيداً لمؤتمر الكوب31.