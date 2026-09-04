باكو تستضيف أسبوع المناخ الرابع للأمم المتحدة و أسبوع باكو للعمل المناخي
باكو ، 5 سبتمبر، أذرتاج
تستضيف العاصمة باكو بتنظيم من وزارة الخارجية الأذربيجانية أسبوع المناخ الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بالتزامن مع أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 ذلك في الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر.
وأفادت وزارة الخارجية أن الفعاليات ستركز على التنفيذ العملي للقرارات المناخية وتعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المناخية تمهيداً لمؤتمر الكوب31.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
فاتح بيرول: سيستمر استخدام النفط والغاز الطبيعي لسنوات طويلة
- 04.09.2026 [19:18]
5 لاعبين أذربيجانيين للتايكوندو يشاركون في بطولة سويسرا المفتوحة
- 04.09.2026 [19:10]
مناقشة تطوير العلاقات الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان
- 04.09.2026 [17:13]
نيبال: إنقاذ شخصين على قيد الحياة بعد 9 أيام من الكارثة
- 04.09.2026 [17:07]
أذربيجان تستقبل فصل الخريف في 23 سبتمبر
- 04.09.2026 [15:13]
أسعار الذهب تتجه لإغلاق مكاسب أسبوعية في البورصات العالمية
- 04.09.2026 [14:05]
أسعار النفط تسجل أكبر ارتفاع أسبوعي في البورصات العالمية منذ يوليو
- 04.09.2026 [13:56]
مهاجم منتخب أذربيجان يتفق مع نادي بوكوفينا الأوكراني خاص
- 04.09.2026 [13:42]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيسة الوزراء الإيطالية
- 04.09.2026 [11:55]
سعر نفط أذربيجان يرتفع
- 04.09.2026 [11:44]
"يرة الباكوي يتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي
- 04.09.2026 [11:06]
تراجع سعري الذهب والفضة في بورصة نيويورك
- 04.09.2026 [10:50]
تقلب أسعار النفط بالمصافق العالمية
- 04.09.2026 [10:22]
رئيس شركة أذر إينيرجي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة يونيفيرسال إينيرجي الصينية
- 03.09.2026 [21:16]
الكشف عن حكام الجولة الرابعة من الدوري الأذربيجاني الممتاز لكرة القدم
- 03.09.2026 [18:12]
سفير باكستان: هدفنا تحويل علاقاتنا السياسية القوية إلى تعاون اقتصادي حقيقي
- 03.09.2026 [17:35]
تدفق جديد للوحل والغرين في قرية لازا بولاية قوصار دون تسجيل أضرار
- 03.09.2026 [16:25]
المدير الرياضي لنادي صباح: سنقاتل حتى النهاية في دوري أبطال أوروبا
- 03.09.2026 [15:39]
الرئيس إلهام علييف يهنئ حاكمي سان مارينو بمناسبة العيد الوطني
- 03.09.2026 [13:48]
"توران" تواجه ناديا يونانيا في بطولة دولية
- 03.09.2026 [13:00]
مرور شحنة ترانزيت جديدة إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان
- 03.09.2026 [11:48]
المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام يواصل اعماله
- 03.09.2026 [11:00]
انخفاض سعر برميل النفط
- 03.09.2026 [10:51]
ارتفاع أسعار الذهب والفضة
- 03.09.2026 [10:42]
برميل من "آذري لايت" يباع 101.96 دولار
- 03.09.2026 [10:40]
رئيسة المجلس الوطني تصل إلى سويسرا في زيارة عمل
- 02.09.2026 [19:45]
الخبير الصحفي التركي يحلل دور أذربيجان كمركز إستراتيجي ولتكامل العالم التركي
- 02.09.2026 [17:49]
مؤتمر إزالة الألغام الدولي الرابع في باكو يواصل أعماله بلقاءات حوارية
- 02.09.2026 [17:05]
نادي صباح الأذربيجاني يستعير لاعب الوسط البرازيلي من زينيت الروسي
- 02.09.2026 [16:39]