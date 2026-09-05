الرئيس إلهام علييف يهني ملك إسواتيني بمناسبة اليوم الوطني
باكو ، 6 سبتمبر، أذرتاج
بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى ملك مملكة إسواتيني مسواتي الثالث بمناسبة العيد الوطني لبلده، ذكرى يوم الاستقلال، معرباً عن ثقته في مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز علاقات الصداقة والاستفادة الكاملة من إمكانات التعاون بما خدمة لمصالح الشعبين.
وأكد الرئيس علييف في برقيته أن الزيارة التي قام بها الملك مسواتي الثالث باكو في مايو الماضي للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي الووف13 تشكل محطة بارزة في تاريخ العلاقات الثنائية، مشيراً إلى توفر ظروف ملائمة حالياً لتطوير التعاون بين أذربيجان وإسواتيني.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
انطلاق مهرجان التوت العليق الثالث في جويجول
- 05.09.2026 [19:37]
باكو تستضيف أسبوع المناخ الرابع للأمم المتحدة و أسبوع باكو للعمل المناخي
- 05.09.2026 [18:58]
صباح يخوض مواجهات دوري أبطال أوروبا على ملعب باكو الأولمبي
- 05.09.2026 [17:45]
شحنة وقود جديدة من أذربيجان إلى أرمينيا ونقل بضائع روسية عبر الترانزيت
- 05.09.2026 [17:19]
أذربيجان والسنغال توسعان التعاون في مجال التحول الرقمي للخدمات الحكومية
- 05.09.2026 [16:03]
سفير طاجيكستان: العلاقات مع أذربيجان بلغت مستويات عالية
- 05.09.2026 [15:21]
الكرواتي جوكيتش يفوز بالمركز الأول في بطولة "آيرون مان 70.3" في باكو
- 05.09.2026 [14:38]
حادث سير مأساوي في شاهبوز بنخجوان يسفر عن وفيات وإصابات متعددة
- 05.09.2026 [14:05]
انطلاق فعاليات "أيام شانلي أورفا الثقافية" في باكو
- 05.09.2026 [13:33]
أذربيجان تشارك في "قمة إسطنبول لتمويل المناخ"
- 05.09.2026 [12:43]
انطلاق بطولة "آيرون مان 70.3" للترايثلون في باكو بمشاركة 62 بلدا
- 05.09.2026 [11:56]
فاتح بيرول: سيستمر استخدام النفط والغاز الطبيعي لسنوات طويلة
- 04.09.2026 [19:18]
5 لاعبين أذربيجانيين للتايكوندو يشاركون في بطولة سويسرا المفتوحة
- 04.09.2026 [19:10]
مناقشة تطوير العلاقات الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان
- 04.09.2026 [17:13]
نيبال: إنقاذ شخصين على قيد الحياة بعد 9 أيام من الكارثة
- 04.09.2026 [17:07]
أذربيجان تستقبل فصل الخريف في 23 سبتمبر
- 04.09.2026 [15:13]
أسعار الذهب تتجه لإغلاق مكاسب أسبوعية في البورصات العالمية
- 04.09.2026 [14:05]
أسعار النفط تسجل أكبر ارتفاع أسبوعي في البورصات العالمية منذ يوليو
- 04.09.2026 [13:56]
مهاجم منتخب أذربيجان يتفق مع نادي بوكوفينا الأوكراني خاص
- 04.09.2026 [13:42]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيسة الوزراء الإيطالية
- 04.09.2026 [11:55]
سعر نفط أذربيجان يرتفع
- 04.09.2026 [11:44]
"يرة الباكوي يتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي
- 04.09.2026 [11:06]
تراجع سعري الذهب والفضة في بورصة نيويورك
- 04.09.2026 [10:50]
تقلب أسعار النفط بالمصافق العالمية
- 04.09.2026 [10:22]
رئيس شركة أذر إينيرجي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة يونيفيرسال إينيرجي الصينية
- 03.09.2026 [21:16]
الكشف عن حكام الجولة الرابعة من الدوري الأذربيجاني الممتاز لكرة القدم
- 03.09.2026 [18:12]
سفير باكستان: هدفنا تحويل علاقاتنا السياسية القوية إلى تعاون اقتصادي حقيقي
- 03.09.2026 [17:35]
تدفق جديد للوحل والغرين في قرية لازا بولاية قوصار دون تسجيل أضرار
- 03.09.2026 [16:25]
المدير الرياضي لنادي صباح: سنقاتل حتى النهاية في دوري أبطال أوروبا
- 03.09.2026 [15:39]
الرئيس إلهام علييف يهنئ حاكمي سان مارينو بمناسبة العيد الوطني
- 03.09.2026 [13:48]
"توران" تواجه ناديا يونانيا في بطولة دولية
- 03.09.2026 [13:00]
مرور شحنة ترانزيت جديدة إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان
- 03.09.2026 [11:48]
المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام يواصل اعماله
- 03.09.2026 [11:00]
انخفاض سعر برميل النفط
- 03.09.2026 [10:51]
ارتفاع أسعار الذهب والفضة
- 03.09.2026 [10:42]
برميل من "آذري لايت" يباع 101.96 دولار
- 03.09.2026 [10:40]
رئيسة المجلس الوطني تصل إلى سويسرا في زيارة عمل
- 02.09.2026 [19:45]
الخبير الصحفي التركي يحلل دور أذربيجان كمركز إستراتيجي ولتكامل العالم التركي
- 02.09.2026 [17:49]