الرئيس إلهام علييف يهني ملك إسواتيني بمناسبة اليوم الوطني

باكو ، 6 سبتمبر، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى ملك مملكة إسواتيني مسواتي الثالث بمناسبة العيد الوطني لبلده، ذكرى يوم الاستقلال، معرباً عن ثقته في مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز علاقات الصداقة والاستفادة الكاملة من إمكانات التعاون بما خدمة لمصالح الشعبين.

وأكد الرئيس علييف في برقيته أن الزيارة التي قام بها الملك مسواتي الثالث باكو في مايو الماضي للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي الووف13 تشكل محطة بارزة في تاريخ العلاقات الثنائية، مشيراً إلى توفر ظروف ملائمة حالياً لتطوير التعاون بين أذربيجان وإسواتيني.