تتويج الفائزين في سباق "آيرون مان 70.3" للترايثلون في باكو

باكو ، 6 سبتمبر، أذرتاج

أقيم في باكو حفل توزيع الجوائز على الفائزين في سباق "آيرون مان 70.3" للترايثلون المنظم لأول مرة في العاصمة الأذربيجانية، حيث حسم 25 رياضياً من أفضل المتسابقين والمتسابقات بطاقات التأهل إلى بطولة العالم المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2027.

وشهد الحفل الذي تخللته فقرات موسيقية شعبية، تقليد الميداليات للكرواتي ماتيج يوكيتش الذي سجل أفضل زمن بواقع 4 ساعات ودقيقة واحدة و20 ثانية وممثل الولايات المتحدة مكسيم كريات الذي كان أول من عبر خط النهاية بزمن قدره 4 ساعات ودقيقة واحدة و21 ثانية.

هذا وتضمن السباق بمشاركة 1500 رياضي من 62 بلدا مراحل السباحة (1.9 كم) وركوب الدراجات (90 كم) والركض (21 كم).