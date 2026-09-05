انطلاق مهرجان قوبا الدولي الثاني للشطرنج "قوبا 2026 المفتوح"

باكو ، 6 سبتمبر، أذرتاج

أقيم في مدينة قوبا شمال شرقي أذربيجان حفل افتتاح مهرجان قوبا الدولي الثاني للشطرنج "قوبا 2026 المفتوح" المنظم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأذربيجاني للشطرنج ونادي أق توب (الحصان الأبيض ) للشطرنج.

ويشارك في البطولة المكرسة لذكرى الحكم الدولي قدرت إسماعيلوف أكثر من 300 لاعب شطرنج يمثلون 11 بلدا.

وأكد رئيس الاتحاد الأذربيجاني للشطرنج ونائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج ماهر محمدوف في كلمته خلال الحفل على أهمية البطولات الإقليمية في نشر لعبة الشطرنج، مشيراً إلى أن المهرجان يشكل جزءاً بارزاً من جولة أذربيجان للشطرنج.

هذا وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 24 ألفاً و420 مانات.