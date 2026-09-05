لاعب الجودو شكوروف يتوج بطلاً لأوروبا: أذربيجان تنهي بطولة الجودو بـ 5 ميداليات

باكو ، 6 سبتمبر، أذرتاج

أحرز لاعب الجودو الأذربيجاني سليمان شكوروف الميدالية الذهبية في وزن 90 كجم ببطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاماً المقامة في بودغوريتسا عاصمة الجبل الأسود، عقب فوزه بالنقطة الكاملة (إيبون) على الألماني كونستانتين ديستيل ليتوج بلقب القارة للمرة الثانية في تاريخه.

وقد سبق أن حصد داود نمازلي في وزن 100 كجم ورمضان أحمدوف في وزن 100 بلس كجم الميدالية البرونزية.

وبذلك أنهى المنتخب الأذربيجاني البطولة التي شهدت مشاركة 400 رياضي من 44 بلدا برصيد 5 ميداليات، عقب تتويج آيخان ميرزازاده في وزن 60 كجم ومحمد موساييف في وزن 66 كجم بالذهب في وقت سابق.