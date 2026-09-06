نتائج الجولة الرابعة بدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

اختتمت مباريات الجولة الرابعة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في الموسم الـ2026-2027م.

وتغلب غابالا على إيميشلي ضيفه بهدفين مقابل هدف.

وخسر كبز الكنجوي أمام شاماخي ضيفه بهدف مقابل أربعة أهداف.

وحقق صباح الأبشروني فوزا كبيرا على زيرة الباكوي ضيفه بخمسة أهداف نظيفة.

وتغلب نفطجي الباكوي على شفاء الباكوي ضيفه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وحقق توران طاووس فوزا ثمينا على سومقايت ضيفه بهدفين مقابل هدف.

وتغلب قراباغ الأغدامي على أراز نخجوان ضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبعد هذه النتائج يتصدر الترتيب نفطجي برصيد 9 نقاط ويليه صباح ثانيا وقراباغ ثالثا وزيرة رابعا بنفس النقاط لكل واحد منها وتوران طاووس خامسا برصيد 7 نقاط.