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انطلاق أسبوع باكو للعمل المناخي بالتوازي مع أسبوع المناخ للأمم المتحدة

باكو، 7 سبتمبر، (أذرتاج)

انطلقت في العاصمة باكو فعاليات "أسبوع باكو للعمل المناخي 2026" بالشراكة الرئيسية مع شركة سوكار غرين بهدف تعزيز الحلول المناخية العالمية وتوطيد التعاون الدولي.

وتتميز نسخة هذا العام بتنظيمها لأول مرة بالتوازي مع أسبوع المناخ التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تجمع الفعالية في نسختها الثالثة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين والأكاديميين والمنظمات الدولية لتعزيز الشراكات والاستثمارات المناخية.

وأكد ممثل رئيس أذربيجان لشؤون المناخ ورئيس مؤتمر الكوب29 مختار باباييف إلى جانب رائدة المناخ نكار أرباداراي والرئيس التنفيذي لمؤتمر الكوب31 فاطمة فارانك، على أهمية الحفاظ على الزخم المناخي المكتسب في المرحلة الانتقالية نحو قمة أنطاليا المقبلة وترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية، حيث يتضمن برنامج هذا العام عقد 15 طاولة مستديرة رئيسية وفعاليات موازية متعددة.

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