وزير الطاقة الأذربيجاني: التخلي العاجل عن الوقود الأحفوري لا يعني تحقيق انتقال ناجح في مجال الطاقة

باكو، 7 سبتمبر، (أذرتاج)

أكد وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف في كلمته خلال حفل افتتاح أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن الأزمات العالمية الأخيرة أثبتت أن التخلي العاجل عن الوقود الأحفوري لا يعكس تحولاً ناجحاً في مجال الطاقة، موضحاً أن الهدف الأساسي يكمن في بناء نظام طاقة نظيف وآمن ومستدام بالسرعة الأمثل.

وأبرز الوزير شهبازوف أهمية تطوير الشبكات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة والكفاءة إلى جانب قدرات التوليد الجديدة.

وأشار شهبازوف إلى مبادرات أذربيجان خلال رئاستها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الكوب29، معلناً انضمام 74 بلدا إلى الميثاق العالمي لتخزين الطاقة والشبكات و70 بلدا إلى إعلان الهيدروجين و64 بلدا إلى ميثاق الطاقة الخضراء.