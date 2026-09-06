رئيسا اللجنة المشتركة الأذربيجانية الإيرانية يبحثان مسار التعاون الثنائي

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

بحث نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان شاهن مصطفاييف مع وزيرة الطرق وإعمار المدن الإيرانية فرزانة صادق خلال اتصال هاتفي مستوى تنفيذ القرارات الواردة في مذكرة التفاهم الصادرة عن الاجتماع الـ 17 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني بين البلدين.

وأفاد مجلس الوزراء الأذربيجاني أن الجانبين أشادا بالتعاون الناجح في مجالات التجارة والنقل والترانزيت والطاقة والمياه، مشيرين إلى أن إنجاز بناء جسر السيارات بين أق بند وكلاله إسلامي يعد نتيجة مهمة للتعاون المشترك.

كما تناولت المحادثات الخطوات الكفيلة باستكمال الأعمال في منصة أستارا للشحن.