Azerbaijan`s Defense Ministry: Armenian armed units violated ceasefire 87 times
AzerTAg.az
Baku, September 19, AZERTAC
Azerbaijan`s Defense Ministry has said the Armenian armed forces continue to violate the ceasefire regime. "The Azerbaijani armed forces came under fire from large-caliber machine guns 87 times throughout the day," the ministry said in a statement.
"The Azerbaijani army`s positions came under fire from Armenian villages including Chinari in Berd district and unnamed hills in Ijevan, Krasnoselsk districts," the ministry said.
"The army`s positions also came under fire from the Armenia-occupied districts of Azerbaijan, including Chilaburt village in Tartar, Abdinli, Kangarli, Sarijali, Novruzlu, Kuroptakino village in Khojavand, villages in Aghdam, Ashagi Veysalli, Gobu Dilagharda, Garvand, Garakhanbayli, Ashagi Seyidahmadli, Gorgan, Kurdlar villages in Fuzuli, Nuzgar, Mehdili villages in Jabrayil, as well as unnamed hills in Goranboy, Tartar, Aghdam, Khojavand and Jabrayil districts," the ministry added.
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