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    Шестой пакет санкций Евросоюза по-прежнему заблокирован

    09.05.2022 [11:47]

    Будапешт, 9 мая, АЗЕРТАДЖ

    Европейская комиссия в своем информационном бюллетене сообщила, что Будапешт в очередной раз заблокировал введение шестого пакета санкций против Москвы. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, данный пакет предусматривает поэтапное введение эмбарго на нефть и нефтепродукты из РФ. При этом, напомним, для особо зависимых стран, в число которых входит Венгрия, Словакия и Болгария предложена отсрочка в полтора года.

    О вето Венгрии стало известно по завершении встречи послов государств-членов Европейского Союза. Договоренностей по шестому пакету санкций по-прежнему пока нет. Следующий раунд состоится, возможно, во вторник.

    Парвана Гараева

    Собкор АЗЕРТАДЖ

    Будапешт

    AZERTAG.AZ :Шестой пакет санкций Евросоюза по-прежнему заблокирован
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