Шестой пакет санкций Евросоюза по-прежнему заблокирован

Будапешт, 9 мая, АЗЕРТАДЖ

Европейская комиссия в своем информационном бюллетене сообщила, что Будапешт в очередной раз заблокировал введение шестого пакета санкций против Москвы. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, данный пакет предусматривает поэтапное введение эмбарго на нефть и нефтепродукты из РФ. При этом, напомним, для особо зависимых стран, в число которых входит Венгрия, Словакия и Болгария предложена отсрочка в полтора года.

О вето Венгрии стало известно по завершении встречи послов государств-членов Европейского Союза. Договоренностей по шестому пакету санкций по-прежнему пока нет. Следующий раунд состоится, возможно, во вторник.

Парвана Гараева

Собкор АЗЕРТАДЖ

Будапешт