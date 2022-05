Шестой пакет санкций Евросоюза по-прежнему заблокирован

Будапешт, 9 мая, АЗЕРТАДЖ Европейская комиссия в своем информационном бюллетене сообщила, что Будапешт в очередной раз заблокировал введение шестого пакета санкций против Москвы. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, данный пакет предусматривает поэтапное введение эмбарго на нефть и нефтепродукты из РФ. При этом, напомним, для особо зависимых стран, в число которых входит Венгрия, Словакия и Болгария предложена отсрочка в полтора года. О вето Венгрии стало известно по завершении встречи послов государств-членов Европейского Союза. Договоренностей по шестому пакету санкций по-прежнему пока нет. Следующий раунд состоится, возможно, во вторник. Парвана Гараева Собкор АЗЕРТАДЖ Будапешт

