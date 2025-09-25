Entretien téléphonique entre les présidents des parlements azerbaïdjanais et pakistanais

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, et le président du Sénat pakistanais, Syed Yousuf Raza Gilani, se sont entretenus par téléphone jeudi 25 septembre.

Lors de l’entretien, les parties ont salué le développement fructueux des relations stratégiques entre l'Azerbaïdjan et le Pakistan, fondées sur les principes d'amitié et de fraternité. Le rôle particulier des visites du président Ilham Aliyev au Pakistan, des visites des Premiers ministres pakistanais en Azerbaïdjan et des documents signés dans l'approfondissement des relations entre les deux pays a été souligné.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur d’autres questions d’intérêt commun.