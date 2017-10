Une pétition lancée à Paris relative à la libération des Azerbaïdjanais pris en otage par les Arméniens

Paris, 27 octobre, AZERTAC

Ayten Mouradova, directrice de l’Association « Ulduz », implantée à Paris, et Gunel Safarova, membre de la même association, ont lancé une pétition baptisée « Liberté aux civils azerbaïdjanais pris en otage par les forces armées de l’Arménie » sur le site « Change.org ».

La pétition a été adressée à Guido Raimondi, président de la Cour européenne des droits de l’homme, à Thorbjorn Jagland, Secrétaire général du Conseil de l’Europe, à Emmanuel Macron, président de la République française, et à François de Rugi, président de l’Assemblée nationale française.

L’AZERTAC vous présente la pétition dans son intégralité

« Cela fait plus de 3 ans que nos concitoyens azerbaïdjanais, Shahbaz Guliyev (46 ans) et Dilgam Askerov (54 ans) sont otages des forces armées arméniennes du Haut-Karabagh.

Arrêtés dans la région de Kalbajar, le 12 juillet 2014, alors qu'ils souhaitaient seulement visiter leur terre natale, les deux hommes, des civils parmi les quelques 1,2 millions de déplacés victimes du conflit, et chassés de la zone azerbaïdjanaise occupée par l'armée arménienne depuis 1993, sont accusés de "sabotage" et détenus dans des conditions intolérables. Shahbaz Guliyev et Dilgam Askerov ont été pris en otage dans les frontières internationalement reconnues de la République d’Azerbaïdjan (résolution 822 du Conseil de Sécurité de l'ONU du 30 avril 1993).

En dépit des nombreuses interventions du gouvernement azerbaïdjanais dénonçant d'une part la légalité de leur procès, et d'autre part le traitement qui leur est infligé, à l'encontre de toutes règles régies par la Convention de Genève du 12 août 1949 sur la "protection des personnes civiles en temps de guerre", convention dont l'Arménie est signataire.

Selon certains témoignages et faits recueillis, dans les territoires occupés par l'Arménie, les prisonniers azerbaïdjanais seraient torturés, physiquement et psychologiquement, voire même tués.

NOUS, MEMBRES DE L'ASSOCIATION ULDUZ, EN APPELONS A MAINTENIR LA MOBILISATION EN FAVEUR DES OTAGES SHAHBAZ GULIYEV ET DILGAM ASKEROV, ET EN APPELONS A SIGNER CETTE PETITION POUR LEUR LIBERATION.

Car Shahbaz Guliyev et Dilgam Askerov sont non seulement otages, mais aussi reflet de l'impunité de l'Arménie et de la transgression de ses obligations internationales. »

Pour signer la pétition ayez la bonté de cliquer sur le lien ci-dessous :

Sign the Petition