Le président Ilham Aliyev s’est familiarisé avec les conditions créées dans un nouveau parc à Bakou VIDEO

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

Un nouveau parc de sports et de loisirs a été inauguré le 28 octobre dans l’arrondissement de Sabaïl de Bakou.

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est familiarisé avec les conditions créées dans le nouveau parc.

Le chef du Pouvoir exécutif de l’arrondissement de Sabaïl, Eldar Azizov, a informé le chef de l’Etat sur les travaux effectués dans le parc. Il a été noté que l’aménagement du nouveau parc de sports et de loisirs avait commencé en mai dernier dans le cadre des travaux d’aménagement et d’édification de grande envergure menés, des projets et des programmes sociaux réalisés dans l’arrondissement. Le projet du parc avait été rédigé par des architectes et concepteurs de renommée mondiale.

Des terrains de basket-ball, de hand-ball et de mini foot y ont été créés.

En plus, de différents appareils de sport y ont été installés.