Bakou a accueilli la 6e réunion du Conseil de coopération stratégique de haut-niveau Azerbaïdjan-Turquie

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

La 6e réunion du Conseil de coopération stratégique de haut-niveau Azerbaïdjan-Turquie a eu lieu ce mardi en présence du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan.

Le président Ilham Aliyev a prononcé un discours lors de la réunion.

«Nous attachons une grande importance à votre visite. Nous avons discuté d’un certain nombre de questions lors de notre entretien en tête-à-tête. Nous voyons une fois de plus que les relations Azerbaïdjan-Turquie sont au plus haut niveau. Nos points de vue coïncident sur le développement de nos liens», a souligné le chef de l’Etat, se disant convaincu que la réunion d’aujourd’hui du Conseil de coopération stratégique de haut niveau donnerait des résultats très réussis.

«Plusieurs questions– les relations politiques, notre activité conjointe au sein des organisations internationales, la collaboration dans le domaine économique, la coopération militaire, militaro-technique, et bien sûr, les questions énergétiques et de transport figurent dans l’ordre du jour. Autrement dit, ce dernier est assez large et il y a de très bons résultats sur tous les domaines. Les décisions que nous prenons sont mises en œuvre et la commission mixte intergouvernementale fonctionne avec succès», a estimé le président Ilham Aliyev.

Puis, le président turc Recep Tayyip Erdogan a pris la parole.

İl a d’abord remercié pour l’hospitalité qui leur avait été accordée.

«Avec nos réunions d’hier et d’aujourd’hui, nous observons avec joie le haut niveau de l’amitié et de la fraternité entre la Turquie et l’Azerbaïdjan. Surtout, nous sommes très fiers d’avoir vu la mise en service de la voie ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars, le résultat de notre initiative. Hier, nos citoyens et nos peuples ont vu notre voyage de 15 minutes en train. InchaAllah, nous verrons ensemble les jours où ils partiront de Kars non seulement pour Bakou, mais aussi pour Pékin et Londres et entendrons leurs prières», a souligné le président Erdogan.

Le chef de l’Etat turc a souhaité que la 6e réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau soit bénéfique.