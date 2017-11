Entretien du président Ilham Aliyev avec son homologue iranien Hassan Rohani VIDEO

Téhéran, 1er novembre, AZERTAC

Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République islamique d’Iran, Ilham Aliyev et Hassan Rohani, se sont entretenus ce mercredi à Téhéran.

Lors de l’entretien, le rôle de l’existence des racines historiques, culturelles et religieuses entre les peuples azerbaïdjanais et iranien dans le renforcement des relations entre les deux pays. Le développement réussi des liens politiques a été évoqué, la tenue de dix rencontres entre les chefs d’Etat au cours des cinq dernières années a été qualifiée d’indicateur du niveau de la coopération réussie.

Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan portant sur le Haut-Karabagh a fait l’objet de discussions au cours de l’entretien. Le président Ilham Aliyev a informé son homologue iranien sur la politique d’agression de l’Arménie et la situation du processus de pourparlers sur le règlement du conflit. La coopération en matière militaire et militaro-technique et les perspectives dans le domaine concerné ont été discutées, les questions régionales ont été abordées, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme a fait l’objet d’un échange de vues. Il a été noté que la coopération trilatérale Azerbaïdjan-Russie-Iran avait un grand potentiel et ce format pouvait donner de bons résultats pour la coopération dans des domaines très importants.

Les discussions ont également porté sur la coopération économique, la croissance de 70 pour cent du chiffre d’affaires pendant l’année dernière et de 33 pour cent pendant les 9 mois de l’année courante a été hautement appréciée. Un échange de vues a eu lieu sur la coopération en matière d’investissement réciproque, d’énergie, pétro-gazière et de transport. L’accent a été mis sur la mise en œuvre réussie du projet de Corridor de transport international Nord-Sud.