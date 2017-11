Les relations interparlementaires jouent un rôle important dans le développement des rapports azerbaïdjano-français

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

Le président du Milli Medjlis Ogtay Assadov s’est entretenu ce vendredi avec Pierre-Alain Raphan, président du groupe d’amitié France-Azerbaïdjan à l’Assemblée nationale de la République française.

Les opportunités de coopération future, le rôle des relations interparlementaires dans le développement des liens et les questions d’intérêt commun ont fait l’objet d’un échange de vues lors de l’entretien.

Abordant les rapports azerbaïdjano-français, Ogtay Assadov a fait savoir que les visites réciproques de haut niveau jouaient un rôle important dans le développement des relations, ajoutant que 52 documents avaient été signés entre les deux pays jusqu’à ce moment-là. Il a mis en valeur l’importance d’élargir encore davantage les liens économiques.

Le président du Milli Medjlis a noté que les relations interparlementaires jouaient un rôle important dans le développement des rapports azerbaïdjano-français, marquant que les groupes d’amitié au sein des organes législatifs des deux pays entretenaient une coopération étroite.

Il s’est dit convaincu que la visite en Azerbaïdjan du président du groupe d’amitié France-Azerbaïdjan à l’Assemblée nationale française servirait à approfondir encore plus la coopération bilatérale.

Pour sa part, Pierre-Alain Raphan a exprimé son plaisir de la visite et de l’hospitalité chaleureuse qui leur avait réservée en Azerbaïdjan. Soulignant le développement des relations azerbaïdjano-françaises, Pierre-Alain Raphan a dit que les groupes d’amitié avaient contribué au développement des liens. Il a également fait savoir que la France avait l’intention de développer encore plus les relations économiques, culturelles et humanitaires avec l’Azerbaïdjan.