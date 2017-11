Une conférence annuelle sur les questions de cybersécurité entame ses travaux à Bakou

Bakou, 7 novembre, AZERTAC

La IXe conférence intitulée «Identifier les futures menaces» des équipes d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT) de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) a entamé ses travaux à Bakou, mardi 7 novembre.

Les délégués de 21 pays membres et de 11 pays non membres de l’OCI participent à la conférence organisée par le Service de protection spéciale de la République d’Azerbaïdjan, les sociétés «Delta Telecom LTD» et «Azinfosec» (partenaires nationaux), ainsi que «May Cyer Technology», «THALES» et «Videntifier» (partenaires étrangers).

La conférence de quatre jours se penchera sur les thèmes tels que les cyber-menaces de nouvelle génération, l’application des cyberindicateurs secrets, l’internet des objets, les nouvelles tendances dans la cybercriminalité, les lacunes provoquant la perte d’information, etc.

Le lieutenant-général Mursal Valiyev, chef adjoint du Service de protection spéciale – chef de l’Agence d’Etat pour la sécurité spéciale des communications et de l’information, a indiqué l’importance de la conférence et a noté que les cyberattaques créaient de grands risques dans le monde globalisé. Notant que l’activité individuelle des pays dans la lutte contre les cyber-menaces était insuffisante, le lieutenant-général a salué la coopération des centres mondiaux des équipes d'intervention en cas d'urgence informatique mondiales au niveau international, y compris l’activité conjointe des CERT des pays islamiques.

Le dirigeant des CERT-OCI Badar Ali Said Al Salehi, le directeur du département des Technologies de l’information de l’OCI Wajdi Alguliti et d’autres sont intervenus à la conférence.