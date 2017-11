Les 25 ans des relations diplomatiques azerbaïdjano-turques célébrés à l’UNEC

Bakou, 8 novembre, AZERTAC

Une conférence scientifico-pratique a eu lieu ce mercredi à l’Université nationale d’Economie d’Azerbaïdjan (UNEC) à l’occasion du 25ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques azerbaïdjano-turques.

Le professeur Edalet Mouradov, recteur de l’UNEC, a abordé les liens économiques entre les deux pays. « L’UNEC est la seule université en Azerbaïdjan où l’enseignement en turc est assuré. La coopération éducative entre l’Azerbaïdjan et la Turquie s’élargira encore plus », a estimé le recteur.

Abordant les liens diplomatiques azerbaïdjano-turcs, Erkan Özoral, ambassadeur de Turquie en Azerbaïdjan, a fait savoir que cette amitié était étroitement était fondée sur les racines historiques et les valeurs nationales et spirituelles. Il a également parlé des perspectives des relations économiques entre les deux pays et a hautement apprécié l’inauguration du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars.